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ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده»

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ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده» ميدو عن تعيين العندليب مديرًا للكرة بالزمالك: «عمره ما مد إيده»

التحرير

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علق أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، على تعيين عبد الحليم علي، مديرًا للكرة بنادي الزمالك، خلفًا لإسماعيل يوسف.

وأصدر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك قرارًا رسميًا أمس السبت، أعلن خلاله عن إقالة الجهاز الفني لفريق الكرة بالقلعة البيضاء بالكامل، وتعيين عبد الحليم علي بدلًا من تيجانا.

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ونشر ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها "سعيد بعودة العندليب إلي بيته مره أخرى.. واحد من أفضل من من عملت معهم.. رجل مخلص أيديه نظيفة وعمره ما مد إيديه على فلوس الزمالك".

ميدو عبر تويتر

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التحرير

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