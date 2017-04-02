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إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه

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إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه

مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث المهيدات بكفالة 5 آل


الأقصر - محمد محروس:

أيدت محكمة الاستئناف بالأقصر، اليوم الأحد، إخلاء سبيل 11 من المتهمين في أحداث الشغب التي شهدها نجع المهيدات بقرية العديسات قبلي بمدينة الطود جنوبي الأقصر، وذلك بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.

كانت نيابة مركز الأقصر استأنفت على قرار قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية، أمس السبت، بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل واحد منهم.

وشهد نجع المهيدات، الجمعة قبل الماضي، تجمهر أهالي القرية ووقوع اشتباكات مع قوات الأمن بعد محاولة العشرات محاصرة منازل مواطنين أقباط على خلفية اختفاء فتاة مسيحية ادعى البعض أنها اعتنقت الإسلام سرًا وأن أسرتها أخفتها، ما أسفر عن إصابة 11 من رجال الشرطة، وضُبط خلال الأحداث المتهمون سابقي الذكر.​

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