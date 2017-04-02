ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار

كتب– طه عبيد:

أحبطت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، الأحد، تهريب كمية كبيرة من الأدوية "صيدلية" متنقلة مع 5 ركاب، وذلك أثناء سفرهم إلى الكويت بعدما أخفوا الأدوية داخل 10 حقائب لتضليل رجال الأمن والعبور بالمضبوطات، وبيعها في الكويت وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه أثناء إجراءات سفر ركاب طائرة الخطوط الكويتية والمتجهة إلى الكويت اشتبه ضابط التأمين في راكبين لوجود أجسام غريبة داخل حقائبهم، وبفتحها عثر علي المضبوطات، وبتدقيق الفحص في باقي ركاب الرحلة ضُبط 3 ركاب آخرين على نفس الرحلة حاولوا تهريب كمية كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع .

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، بإلغاء سفر الركاب واتخاذ الإجراءات القانونية معهم .