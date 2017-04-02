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رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر

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رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

القاهرة- مصراوي:

يتوجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، إلى مقر البنك المركزي للقاء طارق عامر، محافظ البنك، للاطمئنان عليه بعد الجراحة الأخيرة التى أجراها محافظ البنك المركزى حديثًا في ألمانيا.

كما يتطرق اللقاء إلى السياسة النقدية وجهود في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضوء الموازنة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.

كان رئيس الوزراء قد التقى اليوم الأحد بعدد من الوزراء على مدار اليوم لمتابعة الملفات المختلفة.

وقال إسماعيل في تصريحات للصحفيين، الأحد، إن اجتماع الحكومة غدا الاثنين سيتطرق لعدد من القوانين من بينها قانون حماية المستهلك والتأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن آخر رقم للاحتياطي النقدي كان ٢٧ مليار دولار، متوقعًا زيادته وهو ما يعطي طمأنينة بالقدرة على توفير السلع التموينية.

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مصراوي Masrawy

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