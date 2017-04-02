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التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي

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التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي

التحرير

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انتهى اللقاء الذي جمع فريقيّ أرسنال ومانشستر سيتي، على ملعب الإمارات، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في إطار مباريات الأسبوع 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

افتتح الضيوف التسجيل مبكرا عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 40 عن طريق ثيو والكوت، وعاد سيرجيو أجويرو ليتقدم للسيتسنز بهدف في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني، عادل شكودران موستافي النتيجة للجانرز في الدقيقة 53. 

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وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد السيتي إلى 58 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثالث، فيما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن إيفرتون صاحب المركز السابع.

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التحرير

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