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ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس

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ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس

التحرير

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تمكن فريق ريال مدريد الإسباني، من تحقيق فوز مهم على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إطار مباريات الأسبوع 29 من الدوري الإسباني "الليجا".

سجل كريم بنزيمة الهدف الأول في الدقيقة 31، وفي الشوط الثاني أحرز إيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 85، قبل أن يسدد جاريث بيل ضربة حرة مباشرة بقوة لترطم بالعارضة وترتد لناتشو فيرنانديز والذي وضعها برأسه في الشباك في الدقيقة 88.

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وبهذه النتيجة يعزز المرينجي صدارته لجدول الترتيب برصيد 68 نقطة، ليبتعد بفارق 5 نقاط عن برشلونة أقرب منافسيه، فيما يحتل ألافيس المركز العاشر برصيد 40 نقطة.

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التحرير

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