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أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي

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أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي

التحرير

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تغلب نادي أياكس أمستردام على نظيره فينورد روتردام، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ملعب أمستردام أرينا، في قمة الجولة الـ28 من الدوري الهولندي.

في بداية المباراة وتحديدًا في الدقيقة الأولى، افتتح لاسه شوني التسجيل لفريق أياكس، قبل أن يعود زميله ناريس ويسجل الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ36 من الشوط الأول، لينتهي الشوط بهدفين نظيفين لأياكس.

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وفي شوط المباراة الثاني، سجل كرامر هدف فينورد الوحيد في الدقيقة الـ90 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة هدفين مقابل هدف.

بهذه النتيجه قلص (الوصيف) أياكس الفارق بينه وبين (المتصدر) أياكس الى 3 نقاط، حيث يحتل بعد هذه المباراة فينورد صدارة ترتيب الدوري الهولندي برصيد 69 نقطة، ويحتل أياكس المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

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التحرير

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