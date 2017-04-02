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إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية

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إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية

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اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة: 

وافق محافظ الإسماعيلية، اللواء يس طاهر، على إلغاء الفوائد البنكية المستحقة على قروض الشباب الخاصة بمشروعات المزارع السمكية، بشرط أن يتم سداد أصل الدين المستحق خلال شهر على الأكثر، وذلك في إطار التخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل الشباب.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية جلسة اجتماع اللجنة العليا لإدارة حساب بيع واستصلاح الأراضي، والتي عقدها في حضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة، ومديري الإصلاح الزراعي والشؤون القانونية، لمتابعة الموقف للتنفيذ لأعمال اللجنة.

كما أعلن المحافظ، في السياق، وقف تنفيذ جميع إجراءات التنازل عن أراضي وضع اليد التابعة لأملاك الدولة، وأكد على إعادة النظر في تقدير القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة التابعة لأملاك الدولة، وفقًا لقانون الضريبة العقارية.​

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