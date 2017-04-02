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السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية

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السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية

مصراوي Masrawy

السفارة الأمريكية زيارة تعزز التعاون المشتر

الإسكندرية - محمد أحمد:

أكد براين شوت، المتحدث الإعلامي للسفارة الأمريكية في القاهرة، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى تعزيزها لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شوت، اليوم الأحد على هامش لقاء صحفي عُقد بجناح القنصلية العامة الأمريكية في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، أن كل ما يتعلق بزيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن يجب متابعته من خلال الموقع الرسمي للبيت الأبيض، لأن ذلك أفضل من معرفتها من خلال القنوات الفضائية، على حد قوله.

وأوضح أنه لا يمكنه التكهن بنتائج معينة للقاء الرئيسين المصري والأمريكي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بيانات الزيارة الصادرة من الموقع الرسمي للبيت الأبيض تشير إلى معونات عسكرية مقدمة لمصر بحوالي 1.3 مليار جنيه دولار.

ولم يفصح المتحدث الأمريكي عن مدى احتمالية وضع في قائمة البلدان المحظور سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مكتفيًا بالإشارة إلى عدم وجود تغيير في الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بحق عدد من الدول، وأن الأمر يرجع إلى إدارة الأمن الداخلي الأمريكية.

كما لفت، خلال تصريحاته، إلى وصول وفد تجاري أمريكي اليوم إلى القاهرة، برئاسة نائب مدير جهاز الخدمات الزراعية الخارجية مارك سلوبك، لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي المصرية والقطاع الخاص، وذلك لبحث سبل توسيع التجارة الزراعية بين الولايات المتحدة ومصر.​

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