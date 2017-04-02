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ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري

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مصراوي Masrawy

ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأثري ضبط قطع أثرية بمنزل عامل بالقرب من تل البطران الأث

كتب - محمد شعبان:

تمكنت شرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء طه بيومي، اليوم الأحد، من ضبط عامل؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله بالهرم.

وردت معلومات للعقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالجيزة، بأن "عزت. خ"، 38 عاما، عامل، ينقب عن الآثار بمسكنه بمنطقة كفر الجبل بالقرب من تل البطران الأثري.

وبالعرض على اللواء أشرف عز العرب، مدير مباحث السياحة والآثار، أمر بتوجيه مأمورية وضبط المتهم، حيث تم مداهمة منزله، وعُثر على حفرة بعمق 5 أمتار، وقطر 1.5 متر، تنتهي بسرداب بطول متر.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، وبعض القطع الأثرية، أكدت لجنة من مفتشي آثار الهرم، أنها أثرية.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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