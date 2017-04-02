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متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين

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متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين

التحرير

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محمد البدري
قال بريان شوت، المتحدث الإعلامي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح ، لواشنطن ستؤدي إلى مزيد من التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري وصل حتى الآن بين والولايات المتحدة إلى 5 مليارات جنيه.

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وأضاف "شوت"، في تصريح له على هامش لقاء صحفي عقده اليوم الأحد، بجناح القنصلية الأمريكية بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، أن هناك وفدا تجاريا أمريكيا، وصل اليوم إلى القاهرة برئاسة نائب مدير جهاز الخدمات الزراعية الخارجية مارك سلوبك لعقد اجتماعات مع كبار مسئولي المصرية والقطاع الخاص لبحث سبل توسيع التجارة الزراعية بين الولايات المتحدة ومصر.

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التحرير

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