متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

محمد البدري

قال بريان شوت، المتحدث الإعلامي للسفارة الأمريكية بالقاهرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لواشنطن ستؤدي إلى مزيد من التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري وصل حتى الآن بين مصر والولايات المتحدة إلى 5 مليارات جنيه.

شاهد أيضا

وأضاف "شوت"، في تصريح له على هامش لقاء صحفي عقده اليوم الأحد، بجناح القنصلية الأمريكية بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، أن هناك وفدا تجاريا أمريكيا، وصل اليوم إلى القاهرة برئاسة نائب مدير جهاز الخدمات الزراعية الخارجية مارك سلوبك لعقد اجتماعات مع كبار مسئولي الحكومة المصرية والقطاع الخاص لبحث سبل توسيع التجارة الزراعية بين الولايات المتحدة ومصر.