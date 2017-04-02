نادية هنري: التاريخ سيسجل لقاء السيسي وترامب

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قالت النائبة نادية هنرى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الولايات المتحده الأمريكية، والتى تستغرق خمسة أيام، ويلتقى خلالها نظيره الأمريكى دونالد ترامب، هامة لمصر.

وأضافت، فى تصريحات صحفية، أن أهمية الزيارة تتمثل فى كونها أول زيارة رسمية لرئيس مصرى من عام 2004، فضلا عن أنها ستتضمن نقاشات مهمة حول مختلف قضايا المنطقة.

وأشارت إلى أن برنامج لقاءات الرئيس يعكس أهمية الزيارة، والذى يستهله السيسى يوم الأحد بعقد لقاء مع رئيس البنك الدولى جيم يونج كين، كما يلتقى وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتياس ونخبة من أعضاء الكونجرس بغرفتيه، وكبار السياسيين والباحثين من كبرى مراكز صنع القرار الأمريكية، كما يعقد الرئيس مائدة مستديرة مع رؤساء كبرى الشركات الأمريكية لاجتذابها للاستثمار فى المشروعات الجديدة، ولا سيما القومية الكبرى خلال الفترة المقبلة، كما يلتقى مع بعض من أعضاء الجالية المصرية في لقاء ود وترحيب

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وقالت إن التاريخ سيسجل لقاء القمة المصرية الأمريكية التى ستعقد يوم الإثنين المقبل، لافتة إلى أن هذه القمة ستكون فرصة جيدة لتجديد العلاقات بين البلدين ، متوقعة أن يبحث فيها الرئيسان السيسي وترامب عدداً كبيراً من الملفات الثنائية والإقليمية، بما فى ذلك محاربة تنظيم "داعش" ودعم السلام والاستقرار فى المنطقة، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات وبخاصة الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية.

واعتبرت أن القمة بين الرئيسين ستعكس توافقًا في الروئ، في ضوء تقدير الرئيس الأمريكي "ترامب" لرؤية الرئيس السيسى وجهوده في محاربة الاٍرهاب فى مصر ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.