السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك ، وتناول اللقاء آفاق التعاون بين الشركة ومصر وبحث زيادة استثماراتها في مصر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استهل نشاطه في العاصمة الأمريكية باستقبال رئيس البنك الدولي جيم يونج كين، اليوم بمقر إقامته بواشنطن.

وتناول اللقاء جهود الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية منذ نوفمبر الماضي، وآفاق التعاون بين البنك الدولي وبين مصر في مشروعات التنمية العملاقة الجارية في مصر في عدد كبير من القطاعاتت من بينها الطاقة والنقل.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل أمس السبت إلى قاعدة أندرو العسكرية بواشنطن في مستهل زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وزيادة التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة الزخم للعلاقات المصرية الأمريكية وتطويرها في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة لقاءات للرئيس السيسي مع عدد من الوزراء الأمريكيين وممثلين لدوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، فضلاً عن لقاءات متعددة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ورؤساء عدد من اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، لعرض الرؤية المصريةة للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، ولبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم إيجابا في زيادة التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.