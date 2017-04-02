توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 28.5 مليار دولار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

توقع البنك المركزى، ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لديه إلى أكثر من 28.5 مليار دولار؛ ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مارس 2011.

وقال رامى أبوالنجا، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزى لشئون الاحتياطى النقدى، فى تصريحات له اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يشهد الاحتياطى زيادة تصل إلى مليارى دولار الشهر الحالى؛ ليسجل بذلك 28.5 مليار بدلا من 26.5 مليار دولار فى نهاية فبراير الذى سبقه.

شاهد أيضا

وأضاف أبوالنجا أن حصيلة النقد الاجنبى من خلال القطاع المصرفى ارتفعت منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 إلى نحو 17 مليار دولار.

يذكر أن مصر حصلت خلال شهر مارس الماضى على الدفعة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، إضافة إلى حصولها على 500 مليون دولار من البنك الإفريقى للتنمية.