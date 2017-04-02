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فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

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فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

التحرير

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قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إنه ليس نادمًا على توقفه عن العمل الفني لمدة الـ 6 سنوات الماضية، موضحًا أنه سيعود له بشكل مختلف، بعدما أصبح لديه تجربة 6 سنوات ماضية.

وأضاف يوسف، خلال لقائه بفضائية "العربية": "هقدم اللي هحس بيه، والناس لما تشوفه هتحس بتغيير وفرق كبير"، مؤكدا أن السياسة لا تستحق غيابه عن السينما، ولكن الوطن يستحق.

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وتابع: "أنا نائب برلمان حملني المواطنين مسئولية أن أكون صوتهم، خاصة أن الوطن يمر بمرحلة تحول ستؤثر في السنوات المقبلة، وأفضل المشاركة فيها من أجل مستقبل أبنائي".


 

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التحرير

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