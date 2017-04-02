فيديو| خالد يوسف: راجع للفن من جديد.. ولن أعتزل السياسة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب، إنه ليس نادمًا على توقفه عن العمل الفني لمدة الـ 6 سنوات الماضية، موضحًا أنه سيعود له بشكل مختلف، بعدما أصبح لديه تجربة 6 سنوات ماضية.

وأضاف يوسف، خلال لقائه بفضائية "العربية": "هقدم اللي هحس بيه، والناس لما تشوفه هتحس بتغيير وفرق كبير"، مؤكدا أن السياسة لا تستحق غيابه عن السينما، ولكن الوطن يستحق.

شاهد أيضا

وتابع: "أنا نائب برلمان حملني المواطنين مسئولية أن أكون صوتهم، خاصة أن الوطن يمر بمرحلة تحول ستؤثر في السنوات المقبلة، وأفضل المشاركة فيها من أجل مستقبل أبنائي".



