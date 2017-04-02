«اليايات ومهمات وسائل النقل» تستهدف 16 مليون جنيه أرباح خلال 2017

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عقدت شركة «اليايات ومهمات وسائل النقل» جمعيتها العمومية، اليوم الأحد، برئاسة السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية،وبحضور وليد الرشيدى العضو المنتدب، والمهندس مصطفى القاضى رئيس الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى المقبل 2017-2018.

وقال المهندس مصطفى محمد القاضى، رئيس الشركة خلال مناقشة الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017-2018، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات 55.6 مليون جنيه، لافتا أن الشركة تستهدف تحقيق أرباح تصل لنحو 15.8 مليون جنيه عن نفس العام.

وأضاف " القاضى" أن الشركة خلال العام المالى الماضى حققت الخطة بنسبة 104%، حيث كانت الشركة تستهدف تحقيق 48.8 مليون جنيه وتم تحقيق 50.8 مليون جنيه فعليا.

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وحول النصف الأول من العام المالى الحالى ، أكد القاضى، أنه تم تحقيق 29.4 مليون جنيه بواقع 59% من الخطة المستهدفة العام المالى الذى ينتهى فى يونيو المقبل ، مشيرا إلى أن صافى الربح خلال النصف الأول من العام المالى بلغ 8.2 مليون جنيه.

من جانبه قال السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، رئيس الجمعية العامة للشركة إنه من المهم تحقيق المستهدف مما يمكن الشركات من النمو بشكل مناسب ويزيد فى الربحية، لافتا إلى أهمية استغلال كافة الأصول المتاحة والاستفادة القصوى من الموارد البشرية فى الشركات مع التدريب والتطوير المستمر.