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«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل

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«نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل «نيازا» تتوقع 314 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالى المقبل

التحرير

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عقدت اليوم الجمعية العامة لشركة نيازا النصر للأجهزة الكهربائية، برئاسة السفير ياسر النجار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحضور وليد الرشيدى العضو المنتدب، والمهندس أحمد إبراهيم عطية، رئيس شركة نيازا، وأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركة العام المالى 2017-2018.

وفى كلمته خلال الجمعية قال المهندس أحمد إبراهيم عطية، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات العام المالى المقبل  230.5 مليون جنيه، مقارنة بايرادات متوقعة العام الجارى  170.2 مليون جنيه فى حين تم تحقيق 111.6 مليون جنيه العام المالى الماضى.

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وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق مجمل أرباح  31.4 مليون جنيه، مقارنة بارباح متوقعة العام الجارى 29.7 مليون جنيه، لافتا أنه تم تحقيق أرباح العام المالى الماضى بلغت 25.7 مليون جنيه.


 

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التحرير

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