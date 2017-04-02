فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، اليوم الأحد، إنه سيلتقي عددًا من مسئولي البيت الأبيض؛ للتباحث بشأن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة والاستثمار مع الجانب الأمريكي، موضحًا أن الزيارة تتضمن أيضًا عقد لقاءات مع أعضاء بالكونجرس الأمريكي وبالغرفة التجارية.

أضاف قابيل، في تصريحات لفضائية «DMC»، من واشنطن، أن الولايات المتحدة تعد أكبر مستثمرًا في مصر، لافتًا إلى أن استثماراتها تصل إلى 23 مليار دولار، وذكر أنه من المقرر عقد لقاءات مع الشركات المستثمرة في مصر لبحث سبل مواجهة التحديات.