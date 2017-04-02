وزير البيئة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبى التعاون في مجالات المياه

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بحث وزير البيئة الدكتور خالد فهمى مع سفير الاتحاد الأوروبى، إيفان ساركوس والوفد المرافق له، سبل التعاون المستقبلى بين الوزارة والاتحاد خاصة فى مجالات المياه والمخلفات.

واستعرض الجانبان مشروع البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والخطوات المستقبلية له، واستعداد دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى استضافة مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى المقرر عقده فى أواخر 2018، ودور مصر فى تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وما يخص البيئة فيها وموقفف تصديق مصر على اتفاقية باريس.

وأكد الوزير حرص مصر على التعاون مع الاتحاد الأوروبى، وترحيبها بالدعم والشراكة لإعداد مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، المقرر عقده أواخر 2018، وهو المؤتمر الرابع عشر، مشيرا إلى دور الوزارة فى مشروع البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والخطوات المستقبلية له.

وقال فهمى إن دور الوزارة تنظيمى فى تطبيق السياسات أكثر من تنفيذي، ولكنها قد تتدخل لتنفيذ بعض المشروعات مثل مشروع رفع المخلفات والتراكمات فى محافظة الأسكندرية، فيتم الآن الإعداد لعقد جديد مع شركات القمامة لتسليمها إلى المحافظة، منوها بأن البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة يتم تنفيذه فى 5 محافظات ومع شركاء التنمية.

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وأضاف: "الوزارة تأمل فى إعداد مشروع آخر على غرار برنامج مكافحة التلوث الصناعى فى مجال المخلفات؛ حتى تكون لديها آلية تمويلية فى هذا المجال، وتتطلع إلى دخول فى تطبيق تحويل المخلفات إلى طاقة، كما أن إمكانات مصر واعدة فى مجال الكتلة الحيوية بما يساعد على إنتاج الطاقة من خلالها ".

وتابع: "مصر تمضى فى مسار الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق باريس، ومتضمن فى استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، وهناك دعم رئاسى فى هذا الشأن".

وقدَّم السفير ايفان ساركوس، سفير الاتحاد الأوروبى، الدعوة للدكتور خالد فهمى وزير البيئة لحضور مؤتمر "المحيطات هى حياتنا 2017" الذى سيقام فى مالطا فى يومى 5، 6 أكتوبر المقبل، وسيضم العديد من السياسيين والخبراء فى مجال المياه وكذلك المجتمع المدنى وهو المؤتمر الخامس على التوالى استكمالا لأربعة مؤتمرات سابقة، ومن ضمن موضوعاته التى سيناقشها موضوع تلوث المحيطات والهجرة غير الشرعية وكيفية التصدى لها، منوها بأن الاتحاد الأوروبى نفذ حملة للتوعية فى مجال ترشيد استهلاك المياه.