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قرار جمهوري بـ«معاش استثنائي» لـ23 ضابطا وجنديا بالجيش.. من هم؟

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 151 لسنة 2017، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

وجاءت المادة الأولي، المنشورة في الجريدة الرسمية، الصادر بعددها اليوم الأحد، من قرار الرئيس، يمنح معاش استثنائي مقداره خمسمائة جنيه لكل من ضباط الصف المتطوعين والجنود المجندين السابقين المذكورين بعد والمنتهية خدمهتم، وهم: 

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وتضمنت المادة الثانية المنشورة في القرار، يمنح معاش استثنائى مقداره خمسمائة جنيه للمستحقين عن ضباط الصف المتطوعين والمتوفين بعد إنهاء خدمتهم، بغير سبب الخدمة المذكورين بعد وهم:

وفي المادة الثالثة، وافق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، ووزير المالية على تنفيذ هذا القرار.

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التحرير

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