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التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي

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التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي التليفزيون الألماني يصور فيلمًا تسجيليًا عن الأهلي

التحرير

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حرصت القناة الأولى في التليفزيون الألماني، على تصوير فيلم تسجيلي عن النادي الأهلي، نظرًا لتاريخه الكبير بصفته أكبر الأندية المصرية والعربية والإفريقية، وصاحب الشعبية الجارفة.

وتضمن فيلم التليفزيون الألماني حوارًا مع كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، تحدث فيه عن الطفرة الإنشائية والمالية التي يعيشها النادي في الفترة الحالية، سواء على مستوى مقر الجزيرة أو في فرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد.

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كما صوّر التليفزيون الألماني، مقر النادي الأهلي في الجزيرة، وجزء من مباراة الفريق أمام «الداخلية» التي أقيمت، أمس الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري..

كما حرص الوفد على التقاط بعض التسجيلات للمركز الإعلامي للنادي الأهلي.

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التحرير

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