«4 لصالح وكوليبالي».. «دكة» الأهلي تمطر شباك منوف بسباعية

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

حقق بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا، على منوف بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

بدأ الأهلي، المباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي حسين السيد ومحمد هاني ومحمد نجيب ورامي ربيعة، وفي خط الوسط "حسام غالي وأكرم توفيق"، وأمامهما الثلاثي "كريم نيدفيد وعمرو بركات ومؤمن زكريا"، خلف المهاجم الوحيد سليماني كوليبالي.

وفي الشوط الثاني شارك كل من علي معلول معلول وباسم علي وصالح جمعة وفوزي الحناوي وبيكهام، على حساب حسين السيد ومحمد هاني وحسام غالي وكوليبالي ومحمد نجيب بالترتيب.

وتعرض محمد نجيب لإصابة في أنكل القدم، ثم وقع على الأرض، وبعدها قام وخرج للعلاج بصحبة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، ليعود مرة اخرى ويستكمل المباراة.

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سجل مؤمن زكريا الهدف الأول في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 18 سجل الإيفواري سليماني كوليبالي الهدف الثاني، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لنفسه والثالث لفريقه في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، أضاف صالح جمعة الهدف الرابع في الدقيقة 50، من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، وسجل كريم نيدفيد الخامس في الدقيقة 62، وفي الدقيقة 71 عاد وسجل صالح جمعة الثاني له والسادس لفريقه بعد أن راوغ أكثر من لاعب ووضع الكرة في المرمى، وفي الدقيقة 75 سجل معاذ الحناوي الهدف السابع، بينما سجل منوف هدفه الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما استغل المهاجم كرة مرتدة من مسعد عوض، وسددها في المرمى.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

كان الاهلي، حقق فوزًا عريضًا على الداخلية، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة المحلية.