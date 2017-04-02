الهندوراسي مارتينيز يعود إلى القاهرة

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وصل الهندوراسي ماريو مارتينيز، اليوم الأحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، لمطار القاهرة، قادمًا من الهندوراس.

ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في معسكر الفريق البترولي بعد مواجهة المصري البورسعيدي، في اللقاء القرر له اليوم.

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الجدير بالذكر أن سفر مارتينيز إلى الهندوراس قد تسبب في أزمة كبيرة للاعب الذي تم احتجازه في مطار القاهرة، كونه كان يحمل مبلغ 38 ألف دولار، قيمة مستحقاته من ناديه البترولي، حيث منعته سلطات المطار من السفر بأكثر من 10 آلاف دولار.

وكان ماريو قد سافر إلى بلاده، للمشاركة في مباراتي الولايات المتحدة وكوستاريكا، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، عن قارة أمريكا الشمالية.