تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي

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تعادل نادي أودينيزي مع مضيفه تورينو بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، في إطار الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي.

تقدم جانكتو بالهدف الأول لأودينيزي في الدقيقة الـ50، قبل أن يعود زميله باريتشا ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة، سجل موريتي هدف تقليص الفارق لتورينو، وإستطاع بيلوتي في الدقيقة الـ83 معادلة النتيجه بتسجيله للهدف الثاني.

بهذه النتيجة، يحتل تورينو المركز الـ10 في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز الـ12 برصيد 37 نقطة.

وفي الجولة ذاتها، تغلب نادي فيورنتينا على نظيره بولونيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب أرتيميو فرانكي "فلورنسا".

سجل باباكار هدف الفيولا الوحيد في الدقيقة الـ51 من عمر المباراة.

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بهذه النتيجة إرتفع رصيد فيورنتينا الى 51 نقطة، يحتل بها المركز الـ8 في ترتيب المسابقة، بينما بقي بولونيا في المركز الـ14 برصيد 34 نقطة.

كما استطاع فريق كروتوني التغلب على مضيفه كييفو فيرونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، في إطار نفس الجولة.

سجل فيراري هدف كروتوني الأول في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وفي الدقيقة الـ57 إستطاع بيليسير تسجيل التعادل لكييفو، قبل أن يسجل فالتشينيلي هدف الفوز لكروتوني في الدقيقة الـ82.

بهذه النتيجة، يحتل كييفو فيرونا المركز الـ11 برصيد 38 نقطة، بينما إحتل كروتوني المركز الـ18 برصيد 17 نقطة.