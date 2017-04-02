أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو

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خسر فريق جنوى، من نظيره أتلانتا، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينمها، اليوم الأحد، بالجولة الـ30 من الدوري الإيطالي، على ملعب لويجي فيراريس.

أحرز أهداف أتلانتا كل من أندريا كونتي، واليخاندرو جوميز ثلاثة أهداف، وماتيا كالدار، في الدقائق الـ83،76،63،32،25.

وبهذه النتيجة وصل أتلانتا إلى النقطة الـ58، ليحتل المركز الـ5 بجدول المسابقة، بينما توقف رصيد جنوي عند النقطة الـ29 محتلًا المركز الـ16 في جدول الكالتشيو.

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وفي نفس الجولة، خسر فريق باليرمو، من فريق كالياري، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت علي أرضية ملعب رينز باربيرا.

حيث تقدم باليرمو في الدقيقة الـ26 عن طريق اللاعب جيانكارلو جونزاليس، وتعادل كالياري في الدقيقة الـ48 عن طريق اللاعب أرتو لونيتا، ليتقدم اللاعب ماركو بوريلو في الدقيقة الـ58 ويحرز الهدف الثاني، وفي الدقيقة الـ88 عزز كالياري النتيجة واحرز هدفه الثالث عن طريق اللاعب أرتو لونيتا.

ووصل كالياري إلى النقطة الـ35 في المركز الـ13، بينما توقف باليرمو في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة.