قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي

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تُوج نادي سيلتك بطلا للدوري الأسكتلندي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي، بعد تغلبه على مضيفه هارتس، بخمس أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد في إطار الجولة الـ30 من عمر المسابقة، وقبل 8 مراحل من نهاية البطولة.

يعد هذا اللقب هو الثامن والثلاثون لسيلتك الذي رفع رصيده إلى 86 نقطة وتقدم بفارق 25 نقطة على مطارده المباشر ابردين وصيف البطل في الموسمين الماضيين، وهيمن سيلتك بشكل كبير على الموسم الكروي في اسكتلندا، إذ لم يخسر في 30 مباراة، وفاز في 28 منها.

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الجدير بالذكر أن المدير الفني للفريق الأسكتلندي برندان رودجرز، وهو المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، ويستطيع رودجرز أن يحرز "الثلاثية" المحلية هذا الموسم، إذ سبق له إحراز كأس الرابطة، كما بلغ نصف نهائي الكأس المحلية حيث يلاقي غريمه التاريخي رينجرز.