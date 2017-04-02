سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك

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أعلن الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق باوك اليوناني، عن تشكيلة فريقه لمباراة اليوم أمام نظيره لاريسا، في إطار الجولة الـ26 من الدوري اليوناني.

ويغيب المحترف المصري عمرو وردة، عن قائمة فريقه للمباراة، بعدما تأخر في العودة لتدريبات النادي اليوناني، وكان أول تدريب له بعد التوقف الدولي بالأمس السبت.

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وتناولت تقارير صحفية يونانية قبل يومين إمكانية تعرض وردة لعقوبة الإيقاف من قبل المدير الفني الصربي، بسبب عدم تفسيره لتأخره على عودته للتدريبات.

ويحتل باوك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 46 نقطة، بينما يحتل فريق لاريسا المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.