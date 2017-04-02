«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل

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أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بالفوز المستحق الذي حققه فريقه على إيفرتون بنتيجة (3-1)، على ملعب الآنفيلد، عصر الأمس، بفضل الاعتماد على الذكاء والشغف.

وفاز الريدز على إيفرتون في المباراة الـ288 من ديربي الميرسيسايد، ليقتربوا من هدف إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

افتتح ساديو ماني التسجيل لليفربول، بعد مجهود فردي رائع قبل أن يدرك ماثيو بينينجتون التعادل للفريق الضيف، ولكن فيليب كوتينيو سارع بإحراز هدف التقدم بعد دقائق قليلة عبر تسديد كرة مقوسة في شباك الحارس جويل روبلز، ثم أضاف ديفوك أوريجي في الشوط الثاني الهدف الثالث بعد دخوله في مكان ماني الذي تعرض لإصابة في الكاحل.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للردز: "نعم كان الفوز مستحقا، يجب عليك دائماً التعلم من المباريات التي تخوضها، كنا ندرك مسبقاً أهمية الاستعداد لحدة المباراة، وأعتقد بأننا تمكنا من فعل ذلك، نجحنا في فرض السيطرة بعد مرور الدقائق الأولى وعثرنا على المساحات بين خطوطهم، تمركز فيليب كوتينهو بشكل جيد".

وتابع: "تحدثت مع اللاعبين قبل المباراة عن ضرورة اللعب بمزيج من العاطفة والذكاء، وقدموا برأيي أداء ممتازا، سيطروا على مجريات اللقاء وسجلوا أهدافاً رائعة، لست متأكداً إذا صنع اللاعبون هدفي ماني وكوتينيو، حيث تمكنا من تسجيل هدفين رائعين ومهمين عبر مجهودهما الفردي لا سيما بعد تلقي هدف التعادل من كرة ثابتة".

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وقال: "تحدثنا عدة مرات عن الكرات الثابتة خلال الموسمين الماضي والحالي، تصدينا لكرتين ولكننا لم ننجح في إيقاف المحاولة الثالثة، هذه الأمور لا ينبغي أن تحدث ولكنها طبيعية، ألقينا نظرة على الهدف مع اللاعبين بين الشوطين وغيرنا تشكيلة اللعب قليلاً حتى لا يتكرر ما حدث في الشوط الأول، سجل أوريجي الهدف الثالث بطريقة رائعة، وكانت آخر 10 أو 15 دقيقة من اللقاء صعبة قليلاً، حيث فعلوا كل ما بوسعهم للتسجيل ولم نكن نمتلك الطاقة لفرض سيطرتنا على المباراة، كانت لدينا بعد اللحظات الجيدة ويجب عليك الدفاع عن منطقتك بشغف عندما يضعف أداء المجموعة، ولا يوجد شك بأننا تمكنا من فعل ذلك".

كما أوضح المدير الفني الألماني: "سنكون على أتم الاستعداد لمباراة ليلة الأربعاء القادمة، سنخوض مباراة أخرى على ملعبنا في فترة المساء، وأريد الجميع أن يتأهب للقاء بدءاً من هذه اللحظة لأننا سنحتاج إلى بعضنا البعض لتقديم أداء رائع، لن يكون الأمر سهل والجميع لاحظ صعوبة آخر ٢٠ دقيقة من المباراة على الفريقين، كان لدينا يوم واحد للتدرب بعد عودة اللاعبين من منتخبات بلادهم العشرة واضطررنا إلى توحيد هذه الأفكار لهدف مشترك، قدم الفريق مباراة جيدة ولكن يجب علينا الآن الاستعداد للمباراة القادمة، سنقاتل من أجل كل شيء وأعتقد بأن اللاعبين أثبتوا عزيمتنا على تحقيق ذلك، نأمل بالحفاظ على إيجابية الأجواء لتحقيق أهدافنا، ستكون مهمة صعبة بكل تأكيد ولكننا نقدم موسماً جيداً حتى هذه اللحظة ولم ينتهي بعد. يجب علينا المضي قدماً".

وعن طريقة أدائه قال: "قدمنا أداءً مماثلاً في آخر ثلاث مباريات للديربي، وأنا أعرف بأن البعض من الأندية الأخرى يعتقدون بأنني مجنون بسبب أفعالي، أعتذر لهم ولكنني شخص عاطفي، سبق وقلت بأن جميع الأندية التي عملت معها تميزت باللعب النظيف لأنني أعتقد بأن اللعب العدائي يسبب الأذى لنفسك، أظن بأننا نجحنا في تقديم أداء خالي من العدائية بغض النظر عن أهمية الديربي، دائماً ما نريد خوض هذه المباريات بعدائية ضد أنفسنا فقط لكيلا نتسبب في إصابة اللاعبين الآخرين، لا يمكنك تفادي جميع الإصابات في عالم كرة القدم، ولكنك تستطيع تفادي البعض منها".

كما تحدث عن عودة كوتينيو للتسجيل: "تحدثنا كثيراً عن المنتخب الوطني ولم نفضل مغادرة اللاعبين للعب معه في أي وقت، ولكنني أود أن أشكر طاقم المنتخب البرازيلي بسبب عودة اللاعبين بمزاج ممتاز، سجل كوتينهو هدف عالمي رائع ومرر الكرة لأوريجي الذي سجل الهدف الثالث، قدم مباراة في غاية الروعة ولم ينتابه شعور جيد عندما تم تغييره، أحب الرغبة الكبيرة التي يمتلكها، وأعتقد أن الأمر منطقي أن تريح لاعب هجومي بعد إصابة مهاجم آخر".