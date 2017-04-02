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بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار

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بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار

التحرير

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أكدت شركة "رينو" الفرنسية أن سيارتها الكهربية المدمجة "زوي" ستكون أفضل قدرة من إصداراتها السابقة.

وبحسب موقع "جرين كارز" المتخصص في السيارات صديقة البيئة، فإن الشركة الفرنسية أضافت بطارية بقوة 41 كيلوواط، بدلًا من النسخ الماضية، والتي كانت تتمتع بقوة 22 كيلوواط.

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وتكفي قوة البطارية الكهربية 41 كيلوواط لسير "زوي" لمعدلات تتراوح من 300 إلى 400 كم بدون شحن، وهو الأمر الذي يرتقي بالسيارة الفرنسية في مصاف الإصدارات الكهربية ذات القدرات العالية.

ووثقت الشركة الفرنسية معدلات السير الخاصة بـ"زوي" خلال اختبارات الاتحاد الأوروبي للقدرات الخاصة بالسيارات الكهربية.

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التحرير

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