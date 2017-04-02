لتخطي السيارات البطيئة.. «ليكسوس» تطرح تقنية جديدة

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ابتكرت شركة "ليكسوس" العلامة الفاخرة لشركة "تويوتا" اليابانية العملاقة، تقنية جديدة للمساعدة في تخطي سياراتها للمركبات البطيئة في الحارات المخصصة للسير الحر في الطرق.

وبحسب موقع "بالير ستاتيوس"، فإن التقنية الحديثة للعلامة اليابانية الفاخرة تمكن السيارة من تجاوز المركبة البطيئة في حارات السير الحر بالطرق دون تدخل من العنصر البشري.

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وتعمل التقنية بضغطة زر، حيث تتولى السيارة مهام الانتفال السليم وتفادي المركبات البطيئة والانحراف إلى اليمين بشكل آمن، ثم العودة مجددًا إلى الحارة السريعة دون مشكلان تقنية.

وتمثل هذه التقنية الجديدة حلًا للعديد من الحوادث التي قد يرتكبها البعض نتيجة للرغبة في تخطي المركبات البطيئة في بعض الشوارع.