دراسة: التدخين يشكل خطورة على النساء أكثر من الرجال

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كشفت دراسة طبية حديثة أن المرأة المدخنة تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الخطيرة، مقارنة بنظيراتها من نفس الفئة العمرية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة التي أجريت بواسطة باحثين في مجال الطب داخل المملكة المتحدة، أكدت أن المدخنات تحت سن الـ50، يصبحن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الخطيرة بمعدل 13 مرة أكثر من غير المدخنات.

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وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة شيفيلد البريطانية، أن التدخين يمثل خطورة واضحة على المرأة أكثر من الرجال، وهو الأمر الذي يعزز فرص إصابتها بأمراض القلب الخطيرة بشكل عام.

وأرجعت الدراسة تأثر المرأة المدخنة بشكل يفوق الرجل، إلى أن طبيعة الجسم والتكوين الكيميائي للدم، ما يساهم في اختلاف نسب الخطورة بين الجنسين.