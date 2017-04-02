نقيب الصيادين: كيلو البلطي سيصل إلى 100 جنيه خلال أسابيع

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قال أحمد عبده نصار نقيب الصيادين، إنه ليس هناك سياسة تحكم عمل الصيد في مصر، وأن رئيس هيئة الثروة السمكية لا يستطيع أن يتخذ قرارًا خاصًا بها، لأنه يتبع 4 وزرات، وهي الري والزراعة والبيئة والخارجية.

وأضاف"نصار" خلال حوار ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر2"، اليوم الأحد، أن وزارة الري ليست لها سيطرة على نهر النيل، وهذه كارثة كبرى، مشيرًا إلى أنه بسبب ندرة الأسماك وارتفاع أسعارها، ستتقدم النقابة بطلب لدار الإفتاء تخصيص فتوى شرعية بصرف جزء من أموال الزكاة في رمضان المقبل للصيادين.

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وأوضح، أن شركات استيراد الأسماك المجمدة وراء أزمة ارتفاع أسعار الأسماك، حيث وصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 40 جنية، متوقعًا أن يرتفع حتى يصل إلى 100 جنيه خلال الأسابيع المقبلة.

