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امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب

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امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب امتيازات جديدة للصحفيين بعد لقاء «النقيب» بوزير الشباب

التحرير

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التقى المهندس خالد عبد العزيزـ وزير الشباب والرياضة، عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم الأحد، بمقر الوزارة لبحث احتياجات النقابة خلال المرحلة المقبلة.

وقدم الوزير التهنئة للنقيب بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة، مشيراً إلى تقديره لدور "الصحفيين" وتفهمه الكامل لمطالب أعضائها، وما يحتاجونه من توفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.

وقال بيان النقابة، إن "سلامة" عرض احتياجات النقابة في مجالات الأنشطة الرياضية والشبابية والثقافية المختلفة، ووافق الوزير على تطوير النادي النهري للصحفيين وإعادة ولايته للنقابة، بحيث يصبح النقيب هو رئيس مجلس إدارة النادى بصفته ليتحول النادى النهرى إلى متنفس للنقابة على غرار أندية النقابات الأخرى.

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كما وافق عبد العزيز على تخصيص أفواج شهرية للصحفيين ضمن برنامج وزارة الشباب والرياضة للرحلات إلى المعالم السياحية المختلفة في كل المدن المصرية، بالإضافة إلى تخصيص حصة من رحلات اليوم الواحد للزملاء الصحفيين.

ووافق الوزير على تخصيص عدد من العضويات الموسمية للصحفيين في مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي، بالإضافة إلى تخصيص تذاكر الدخول بنسبة 50% بالتعاون مع النقابة.

وفى مجال الأنشطة الثقافية، تقرر تخصيص عدد من تذاكر حفلات الأوبرا المجانية شهرياً للصحفيين يتم توزيعها بمعرفة النقابة، بحيث يستفيد الزملاء الصحفيين من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة التى تقيمها دار الأوبرا المصرية.

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التحرير

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