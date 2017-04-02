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نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان»

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نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان» نقيب البيطريين: تواصلت مع التعليم لتدريس «الرفق بالحيوان»

التحرير

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قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن بعض البيطريين غير مؤمنين بالرفق بالحيوان، موضحا أنهم لم يدرسوا مواد تخص هذا الموضوع داخل الكلية إلا فى السنوات الأخيرة قبل التخرج، وتتكون رؤية الرفق بالحيوان لديهم من خلال التعامل مع مختلف الحيوانات.

وأضاف العامرى، خلال كلمته فى انطلاق فاعليات أسبوع الرفق بالحيوان، بكلية التجارة جامعة القاهرة، اليوم الأحد، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم لتدريس ثقافة الرفق بالحيوان بالمناهج التعليمية بمختلف المراحل، مؤكدا أن الوزارة وافقت على هذا المقترح مستعينة بأشخاص من جمعيات الرفق بالحيوان.

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وشدد على ضرورة تغيير قانون الطب البيطرى الحالى لكى يضم بنود الرفق بالحيوان، موضحا أنه تم دعوة عدد من الوزراء لوضع مشروع قانون في هذا الشأن.

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التحرير

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