وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تطوير البحث العلمي

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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة اليوم، الأحد، بهدف التعاون بين الوزارتين فى مجال البحث العلمى.

وأكد "العصار"، وفق بيان، أهمية تعاون أجهزة الدولة للاهتمام بمجالات البحث العلمى، التى تعد من عوامل نجاح أى دولة للنهوض بالصناعة الوطنية، معربًا عن اهتمام الوزارة بترسيخ كافة إمكاناتها وما تمتلكه من معامل بحثية وأجهزة تكنولوجية وموارد بشرية؛ لخدمة البحث العلمى والتدريب الفنى.

وأوضح أن الوزارة ترحب بكافة الباحثين لإجراء البحوث التطبيقية والاختبارات اللازمة فى مجالات البحث وتنفيذ العينة الصناعية والنصف صناعية فى مراحل البحث داخل معامل ومصانع الإنتاج الحربى، فى مختلف المجالات الكيميائية والكهربائية والهندسية، كما تقدم العديد من الدورات التدريبية لطلبة الكليات والاستفادة من التدريب العملى داخل شركات الإنتاج الحربى على أيدى مجموعة من المتخصصين والعمال المهرة.

ومن جانبه ثمَّن "عبد الغفار" دور "الإنتاج الحربى" فى دعم مجالات البحوث والتطوير، إلى جانب الاهتمام الذى توليه فى التدريب الفنى والمهنى من خلال المعاهد والمدارس الفنية التابعة للوزارة، وعن أهمية هذا الدعم فى إعداد كوادر بشرية مؤهلة فى مختلف المجالات.

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وأبدى رغبته فى تعميق هذا الدور مع الوزارة عبر تفعيل البروتوكولات الموقعة، وتقديم الدعم اللازم من إمكانات تكنولوجية ومدربين وباحثين متخصصين، إلى جانب التوسع فى التدريب الميدانى لطلبة الجامعات داخل مصانع وشركات الإنتاج الحربى وفقا لبرامج محددة ومناهج مدروسة ومن خلال دورات تدريبية داخل مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربى.

وشدد على ضرورة دراسة تنظيم بعثات من الباحثين وطلبة الجامعات للخارج؛ لإعداد كوادر مؤهلة لتطوير مصانعنا المصرية وفقا لاحتياجات سوق العمل، منوهًا بأنه يولى اهتماما بتقديم البحوث والأفكار التى يقدمها الطلاب داخل الجامعات والتى يمكن بالتعاون مع شركات ومصانع الإنتاج الحربى لتحويلها من براءة اختراع إلى باكورة منتج مصرى.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على عقد لجان مشتركة لبدء تفعيل هذا التعاون وفقا لدراسات وخطى ثابتة وواضحة وجدول زمنى محدد، وعن أهمية العمل معا فى تبادل الرؤى والأفكار والاهتمام بالبحث العلمى والتطوير الذى يعد القاعدة الرئيسية للصناعة المصرية، كما أكد الطرفان على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى فى المرحلة الراهنة الذى يعد من أهم متطلبات تطوير الصناعة على أيدى عمالة مصرية مهرة ومدربة على أعلى مستوى.