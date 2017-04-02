قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية

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​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن 7 مناطق بالمحافظة، ابتداء من الساعة 7 صباح غد الإثنين، وحتى الساعة 7 صباح يوم الثلاثاء، بسبب قيام الشركة بأعمال العمرة السنوية بمحطة مياه أبو النمرس.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي (مركز ومدينة أبو النمرس، الإمام الشافعي، مني الأمير، أم حنان، جسر المنوات، عرب شلهوب، أبو لاشين).

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وبالمثل أعلن فرع الشركة بالشرقية، قطع المياه عن المناطق التالية (مركز ومدينة كفر صقر، مركز ومدينة أولاد صقر، مركز ومدينة أبو كبير)، ابتداء من الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتي الساعة 2 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بأعمال غسيل وتطهير بيارة المياه المرشحة بمحطة مياه سنجها.