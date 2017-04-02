أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية

Google+ Print
قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة و3 في الشرقية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

​أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن 7 مناطق بالمحافظة، ابتداء من الساعة 7 صباح غد الإثنين، وحتى الساعة 7 صباح يوم الثلاثاء، بسبب قيام الشركة بأعمال العمرة السنوية بمحطة مياه أبو النمرس. 

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي (مركز ومدينة أبو النمرس، الإمام الشافعي، مني الأمير، أم حنان، جسر المنوات، عرب شلهوب، أبو لاشين).

شاهد أيضا

وبالمثل أعلن فرع الشركة بالشرقية، قطع المياه عن المناطق التالية (مركز ومدينة كفر صقر،  مركز ومدينة أولاد صقر، مركز ومدينة أبو كبير)، ابتداء من الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتي الساعة 2 مساء نفس اليوم، نظراً لقيام الشركة بأعمال غسيل وتطهير بيارة المياه المرشحة بمحطة مياه سنجها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

انهيار شقيق «انتحاري المرقسية»: «منك لله يا محمود.. الأشراف مش هيسيبوني»

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

الرياح تقتلع سلوك الكهرباء في شوارع الشرقية

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»

لأول مرة نساء سوهاج يتلقين العزاء في «شهداء طنطا والإسكندرية»