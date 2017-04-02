برلماني: الأسعار لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار الجمركي

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قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن انخفاض سعر الدولار الجمركي، لن يتسبب في تراجع أسعار السلع، مشيرًا إلى أن تحديدها يتم على حسب سعر الدولار القديم وليس الجديد.

وأكد المسعود في بيان له اليوم الأحد، أنه لا بد من تثبيت قيمة الدولار الجمركي لمدة 6 أشهر من وزارة المالية؛ لكي تستقر أسعار السلع في الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن البنوك لا توفر الدولار للمستوردين؛ ما يجعلهم يلجأون إلى السوق السوداء للحصول على الدولار بـ19 قرشا.

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وحذَّر المسعود، من تفاقم أزمة الدولار، ووجود سوق سوداء جديدة له في مصر، خاصة مع عدم توافر الدولار للمستوردين؛ ما يضطرهم لشرائه من السوق الموازية، مطالبا من الحكومة سرعة التدخل قبل أن تتفاقم أزمة الدولار.

وكان وزير المالية عمرو الجارحي، أعلن خفض سعر صرف الدولار الجمركي بنحو 10% ليسجل 16.5 جنيه بدلًا من سعره الحالي 17، بداية من اليوم الأحد.