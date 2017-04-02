محافظ الإسماعيلية: نستهدف توريد 50 ألف طن قمح هذا العام

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تفقد، اليوم الأحد، اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، مركز ومدينة التل الكبير، فى اطار متابعة الاستعدادات لبدء موسم حصاد و توريد محصول القمح المقرر له اعتبارا من شهر أبريل الجارى .

وبدأ المحافظ ومرافقوه محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة واللواء عادل أنور نائب مدير أمن الاسماعيلية ووكلاء وزارات الزراعة والاصلاح الزراعى والتموين والتجارة الداخلية ،جولتهم بتفقد شونة القمح الرئيسية بالتل الكبير والتى تبلغ مساحتها ستة آلاف مترا مربعا وتستوعب 2500 طن من القمح .

وحرص المحافظ على الاطمئنان على انتهاء جاهزية الشونة لاستقبال توريدات محصول القمح لهذا العام والانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة ومراجعة تجهيزات التأمين ومنظومة الاستلام والتوريد و التخزين ..

وخلال الجولة أشار المحافظ إلى أنه من المستهدف هذا العام توريد ما يزيد عن 50 ألف طن من القمح المحلى مع الأخذ فى الاعتبار تلافى جميع الملاحظات والدروس المستفادة من موسم العام الماضى.

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وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام ومن المقرر بدء تشغيل مجمع صوامع القنطرة شرق الذى يستوعب نحو 60 ألف طن إضافة إلى صوامع المنطقة الصناعية التى تستوعب 36 ألف طن، كما أكد على أنه لا بد من الالتزام بعدم استلام أي أقماح من خارج المحافظة وأى أقماح مختلطة بالقمح المستورد والتأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين اولا بأول فور التوريد مباشرة.

كما تضمنت جولة المحافظ بمركز ومدينة التل الكبير تفقد السوق النموذجى الدائم المقام بقلب المدينة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الوحدة المحلية والتموين والزراعة ويضم معروضات لكافة منتجات السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والسلع التموينية، والتى تبع للمواطنيين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 25 الى 35 % للعمل على تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وفقا لخطة المحافظة لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.