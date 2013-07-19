الحلقة التاسعة من "العقرب": "جابر" و"سعيد" يخططان لسرقة مخازن وزارة الآثار

كتب : محمد عاشور الجمعة 19-07-2013 03:30

في الحلقة التاسعة من مسلسل "العقرب"، أبلغ "جابر"، الذي يلعب دوره الفنان "منذر ريحانة"، "نصار بيه" عن خطته لسرقة مخازن وزارة الآثار.

واعترض شومان، مساعد نصار، الذي يلعب دوره الفنان حجاج عبدالعظيم، على ما قاله سعيد، بحجة عن هذه العملية خطيرة، وقد تؤدي إلى نهايتهم جميعا.

وشرح "سعيد"، الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، لجابر تفاصيل خطة سرقة مخزن الوزارة، ووافق نصار عليها، بعدما أعلنا مسؤوليتهما عن العملية منفردين.

يذكر أن مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.