شاب مهنته "اصطياد القهوة" تعرف عليه - حوار

مصراوي Masrawy

كتب - هشام عواض:

تمنح القهوة الشغف والسعادة للكثير من عشاقها، ولهذا فهي مشروب مفضل للكثيرين، حيث تمنح التركيز والمزاج الجيد ، ولهواتها صفات تميزهم عن غيرهم، الأمر الذي جعل أحد عشاقها يجعلها مهنته الرئيسية، الشاب حسين أحمد المعروف بـ"صائد القهوة"، اليمني الجنسية، والذي يعد من القلائل الذين حصلوا على شهادة تذوق دولية في الوطن العربي، وهو الوحيد في بلده اليمن.

تحدث "صائد القهوة" لـ"مصراوي"، حول عالم القهوة ورحلته في تذوق القهوة، وما هو البن الأفضل، وأسرار المهنة في الحوار التالي.

- عرفنا بنفسك؟

أنا حسين أحمد من مواليد صنعاء عمري 38 عام، وألقب بـ"صائد القهوة". أحب القهوة منذ نعومة أظافري، وترعرعت وأنا أشرب أفضل أنواع القهوة اليمنية.

- كيف بدأت في مجال التذوق؟

بدأت التذوق منذ الصغر وزاد الشغف مع الوقت خاصة عند المقارنة بين ما كانت أمي تحضره وما متوفر في الأسوق وشتان بينهما. وخضت في عدد لا بأس به من المشاريع معظمها فشل وأسست واحد من أشهر مقاهي طوكيو اليابان والمتخصص في البن اليمني فقط.

عند سفري إلى بريطانيا في أخر التسعينات كنت أذهب إلى المقاهي ولكن للأسف لم أستطيع أن أجد أي شى مثل البن الذي كانت أمي تحضره، فبدء شغف عندي كبير لمعرفة ما الفرق بين الأنواع، وقد زرت الكثير من المقاهي وخاصة تلك المتخصصة بالبن الممتاز.

- كيف بدأت في العمل في هذا المجال؟

حاليًا اعمل المدير التنفيذي وشريك مؤسس لـ" صائدي القهوة" Mocha Hunters INC مقرها في ولاية ديلاوير الأمريكية، ونشاطنا في سان فرانسسكو والإنتاج من اليمن

طموحنا أن نصل بالقهوة اليمنية لكل عشاق البن في أرجاء المعمورة. وذلك عبر التعاون مع المقاهي المتخصصة ورواد الأعمال الذين يرغبون في بدء مشاريعهم بالمقاهي.

وفي عام 2009 انتقلت إلى اليابان وبدأت أرسل عينات من البن اليمني المميز للشركات والمهتمين، وقد أحرز البن اليمن درجات عالية جدًا في مقياس التذوق. وبدأت أبيع كميات صغيرة للمقاهي الفاخرة، وبعد عامين من العمل استطعت أن أفتتح محل فريد من نوعه في طوكيو وقد أثار اهتمام الناس ومحبي القهوة.

- هل تذوق القهوة شغف أم أيضا درسته؟

شغف ودراسة، فقد مكثت في أمريكا سنتين ونصف كان اهتمامي الأول هو البن، وقد تذوقت أنواع كثيرة وزرت مئات المقاهي في أكثر من ولاية من أجل فهم الذوق العام. وفي أغسطس 2016 سجلت في دورة للحصول على شهادات التذوق الدولية، وبالفعل قد نجحت فيها وحصلت على الشهادة الدولية للتذوق، وأنا الوحيد في اليمن الحاصل على هذه الشهادة.

- حدثنا عن البن اليمني وجودته

يتميز البن اليمني بجودة فريدة ويحرز أفضل التقييمات عند التذوق وذلك لأن فيه خواص فريدة من ناحية الفصيلة. وكل البن اليمني يسمى "أرابكا" وهي الفصيلة الرائدة في البن وينقسم إلى نوعين رئيسين "بوربون وتيبكا" "bourbon typica"، ويوجد من هذه الفصائل 4 فصائل يمنية (تفاحي، دوائري، عديني وبرعي) وهي منتشرة في جميع أنحاء اليمن، حسب الارتفاع وتوفر الماء، وبعض هذه الفصائل تستحمل العطش وبعضها يستحمل الارتفاع.

- هل يمكن للشخص العادي تذوق البن، وما هي المعايير؟

نعم يمكن للشخص العادي أن يتذوق البن ولكن لابد من التدريب المتواصل وتذوق عدد كبير من أنواع البن من مناطق أخرى، ويستحسن لمحبي البن أن يشربوا البن سادة بدون أي إضافات وأفضل طريقة هي "التقطير" وهي ترشيح البن بوضعه في فلتر مما يؤدي إلى استخلاص النكهة.

أما احتراف التذوق يكون بخوض محبي البن دورة التذوق الدولية وإذا اجتاز الاختبار يحصل على شهادة دوليه بهذا المجال تسمي Coffee Q Grader، تصدر من مؤسسة Coffee Quality Institute .