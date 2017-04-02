بالصور.. محافظ الوادي الجديد: التركيز على مشروعات الشباب والمرأة يصنع التنمية المستدامة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، وفد جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والذي زار المحافظة لبحث ودراسة سبل التعاون المشترك لتنمية المجتمعات المحلية، من خلال تقديم الخدمات الفنية والمالية للمشروعات متناهية الصغر في كافة المجالات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية بالمحافظة.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى ضرورة التركيز على الشباب والمرأة المعيلة، وكافة المشروعات التي تحتاج إلى عمالة وتؤدي إلى تحسين دخل الأسرة، ما يعود على المجتمع المحلي بالتنمية الشاملة والمستدامة، ويضع المحافظة على خريطة المجتمعات الإنتاجية.

كما أكدالمحافظ على ضرورة قيام وفد الجمعية بزيارات ميدانية بالمحافظه، للوقوف على الأنشطة المقامة في مجالات التصنيع والمنتجات الفنية واليدوية، وكذلك لبحث العمل ميدانيًا وتحديد المشروعات المستقبلية، للتعاون ومد نطاق الخدمات المالية والتسويق لتلك المشروعات .