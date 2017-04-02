بالصور.. الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

شيع آلاف المواطنين بمحافظة السويس، اليوم الأحد، جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية، والذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 89 سنة، بعد صراع مع المرض.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على غزالي المعروف بـ "خال السوايسة" في مسجد الغريب بحي السويس، في حضور اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس، وعدد من رجال المقاومة الشعبية، كما حضر نواب السويس وأمناء بعض الأحزاب.

وكان مسجد الغريب شهد توافد آلاف المشيعين عقب إعلان أحمد غزالي نجل شاعر المقاومة عن مكان إقامة الجنازة، وجاءت وفاة غزالي عقب رحيل زوجته بعشرة أيام.

وعززت مديرية أمن السويس التواجد الأمني بمحيط المسجد، كما تولى مرور السويس تيسير الحركة بمحيط موكب الجنازة.