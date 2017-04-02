أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حالات إصابة العمود الفقري "الضهر والرقبة" للرياضيين .. د. محمد رشيد -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (1)الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (1)

الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (2)الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (2)

الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (3)الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (3)

الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (5)الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (5)

غزاليغزالي

الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (4)الآلاف يشيعون شاعر المقاومة الشعبية في السويس (4)

السويس - حسام الدين أحمد:

شيع آلاف المواطنين بمحافظة السويس، اليوم الأحد، جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية، والذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 89 سنة، بعد صراع مع المرض.

أدى المشيعون صلاة الجنازة على غزالي المعروف بـ "خال السوايسة" في مسجد الغريب بحي السويس، في حضور اللواء أحمد حامد محافظ السويس، واللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية في السويس، وعدد من رجال المقاومة الشعبية، كما حضر نواب السويس وأمناء بعض الأحزاب.

وكان مسجد الغريب شهد توافد آلاف المشيعين عقب إعلان أحمد غزالي نجل شاعر المقاومة عن مكان إقامة الجنازة، وجاءت وفاة غزالي عقب رحيل زوجته بعشرة أيام.

وعززت مديرية أمن السويس التواجد الأمني بمحيط المسجد، كما تولى مرور السويس تيسير الحركة بمحيط موكب الجنازة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة