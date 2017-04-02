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إيقاف صيادلة وحدة صحية في بورسعيد عن العمل وإحالتهم للتحقيق.. صور

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إيقاف صيادلة وحدة صحية في بورسعيد (5)إيقاف صيادلة وحدة صحية في بورسعيد (5)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا، اليوم الأحد، بايقاف صيادلة الوحدة الصحية ببحر البقر عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، لعدم انتظامهم في العمل والغياب المستمر عن الوحدة.

وأكد "الغضبان"، في تصريحات إعلامية، أن قرار الإحالة إلى التحقيق تضمن كلاً من: "عاصم.م.ع"، و"محمد.ا.م"، و"عمار.م.ع"، و"محمد.ع.ح"، و"رامي.س.ا"، و"إيهاب.و.م"، مشيرًا إلى أنه تم منحهم أكثر من فرصة ولم يلتزموا، وأن نقابة الصيادلة تدخلت في المرة السابقة عندما تم إيقافهم عن العمل وتعهدوا بالالتزام، وهو ما لم يحدث.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه أثناء جولته المفاجأة على الوحدة الصحية تبين إغلاق الصيدلية الخاصة بالوحدة، وعدم تواجد أي فرد، مشددًا على أن هناك إجراءات رداعة سيتم اتخاذها لأن المواطن البسيط ليس له ذنب في إهمال هؤلاء الأطباء.

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