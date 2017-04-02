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"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

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مصراوي Masrawy

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كتب- محمود مصطفى:

ينشر "مصراوي" جداول الاختبارات التجريبية لطلاب الشهادة الثانوية بنظام "البوكليت"، والمقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين، الموافق الـ10 من أبريل الجاري.

وأعلن قطاع المعاهد - في وقت سابق - عقد امتحانات تجريبية لطلاب الشهادة الثانوية خلال العام الجاري، فيما نشرت بوابة الأزهر، نماذج "البوكليت" لكل المواد الشرعية والعربية مطلع مارس الماضي.

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات نهاية العام، لطلاب الشهادة الثانوية بقسميها " علمي ـ أدبي"، في الـ25 من مايو المقبل.​

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مصراوي Masrawy

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