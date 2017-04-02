رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي»

التحرير

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شن رضا عبدالعال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، هجومًا عنيفًا، على إبراهيم صلاح، قائد القلعة البيضاء، ردًا على تصريحات الأخير ضده في أحد البرامج الإذاعية، اليوم الأحد.

وقال عبدالعال، في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، «إبراهيم صلاح بقى عالة على الزمالك وسنه كبر، بدليل لما كان في سموحة الموسم الماضي كان لا يشارك في الفريق السكندري».

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وكان إبراهيم صلاح، قد هاجم رضا عبدالعال قائلآ «أتمنى أن أعرف ما هو الذي يفعله عبدالعال الآن حتى نفهم الأمر؟ ولماذا يهاجم اللاعبين والمدربين؟».

ورد عبدالعال على إبراهيم صلاح قائلآ«أنا لو اشتغلت أمثالك مش هتلعب كورة.. ومحدش فاهم كورة قدي، ولازم اللاعيبة اللي بتهجص دي تقعد في البيت».