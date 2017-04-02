بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

زار د.كيت هانسن، نائب مدير البنك الدولي، معبد فيلة، على هامش زيارته لمحافظة أسوان حاليًا.

وقال نصر سلامة مدير عام الآثار بمحافظة أسوان، اليوم الأحد: "إن نائب مدير البنك الدولي أعرب عن إعجابه الكبير بمعبد فيلة وبالآثار والحضارة المصرية".

وأضاف سلامة أن الزيارة هي الأولي لنائب مدير البنك الدولي لأسوان والموقع الأثرية.

من جهته، أكد "هانسن"، أنه من عشاق الحضارة المصرية، ووعد بتكرار الزيارة مرة أخرى، ليتعرف على المزيد من المواقع الأثرية بكل أنحاء مصر.