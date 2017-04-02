بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

افتتح الدكتور السيد القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأحد، فعاليات المهرجان الكشفي الخامس عشر لجوالي وجوالات طلاب الجامعة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو العينين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات وأساتذة وطلاب الجامعة.

وقال القاضي: "إن طلاب الجامعات المصرية، هم رجال الغد، ومستقبل مصر القادم، مطالبًا الشباب بالعمل، والاجتهاد، وتعظيم الإيجابيات، والوقوف صفًا واحدًا، لبناء الوطن، والتصدي لمروجي الشائعات، الذين يحاولون هدم ما يجري بناؤه".

وأعرب رئيس جامعة بنها، عن ثقته في قدرة الشباب، على تخطي السلبيات، والقضاء عليها، مؤكدًا على إيمانه بالشباب، باعتبارهم قائدي المستقبل في مصر.

من جانبه؛ أكد الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن المهرجان يشارك فيه 200 طالب وطالبة يمثلون 12 كلية على مستوى كليات الجامعة، ويستمر حتى 5 أبريل الجاري.

وأشار عيسوي، إلى أن المهرجان يهدف إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين طلاب كليات الجامعة، وترسيخ مفهوم الخدمة العامة وخدمة المجتمع، وتطبيق أهداف ومبادئ الحركة الكشفية به من خلال العمل الجاد، وتحقيق التواصل بين الجوالين والجوالات بكليات الجامعة.