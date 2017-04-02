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توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية

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توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية

مصراوي Masrawy

توصيل خط مياه جديد

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الأحد، الانتهاء من توصيل خط المياه المرشحة الجديد قطر 300 مم، بطول 6700 م طولي، لقرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، من محطتي المياه المرشحة الجديدتين، بإجمالي طاقة قدرها 180ل ث، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار "مجاهد" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه جرى إجراء عملية غسيل وتطهير للخط الجديد، ورفع عينات من المياه للتأكد من جودتها وسلامتها، وسط سعادة الأهالي لمد خط المياه للقرية بعد تأخره عدة سنوات.

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