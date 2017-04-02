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"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب (1)رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب (1)

رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب (2)رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب (2)

رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب (4)رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب (4)

رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب (3)رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب (3)

المنيا ــ ريمون الراوي:

قررت النيابة العامة بالمنيا، اليوم الأحد، انتداب خبير فني بصحة بندر ومركز المنيا، بموجب قواعد ندب الخبير الفني بموجب نص المادة 85 جنائي، للإفادة في اكتشاف واقعة دفن شابة بدون تصريح، بعد ثلاثة أيام من زفافها بإحدى قرى المنيا.

من جانبه، أكد الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش وموثق صحة بندر ومركز المنيا، أمام فريق من النيابة العامة، أن الوفاة في ظروف غامضة وغير معلومة السبب، تعدّ بمثابة اشتباه جنائي، ومثلها مثل حالات الاشتباه الجنائي كالقتل العمد وغير العمد والغرق والحرق والتسمم .

وتابع الدكتور إسحق في تقريره للنيابة، أنه في حالات الدفن بدون تصريح، يجب على الطبيب مفتش الصحة، أن يمتنع عن استصدار شهادة وفاة، ويبلغ الشرطة والنيابة العامة بموجب تحرير "محضر دفن سري".

كانت النيابة الإدارية، أحالت للنيابة العامة بالمنيا، واقعة دفن جثة عروسة توفيت في ظروف غامضة بعد مرور 3 أيام من عرسها بإحدى قرى غرب المحافظة، بدون تصريح دفن من جهات الاختصاص.

وكلفت النيابة العامة جهات البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وكشف غموضها .

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