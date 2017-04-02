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بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام

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مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (1)محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (1)

محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (2)محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (2)

محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (3)محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (3)

محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (4)محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (4)

محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (6)محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (6)

محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (5)محافظ الوادي الجديد تكريم رواد المحافظة المعمرين (5)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:
وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، بتكريم رواد المحافظة المعمّرين الذين بذلوا الجهد بهدف رؤية المحافظة في أبهى صورها، وأشار الزملوط إلى أن التكريم سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأحد رجال المحافظة المعمرين الأوائل بقرية بولاق (الحاج زكريا)، الذى دعاه لمنزله، وخلال الزيارة تعرف المحافظ على سيرته والحكم التاريخية والعملية له بالمحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة عمل حصر شامل للسادة المعمريين الأوائل بالمحافظة، لتكريمهم بشكل يليق بهم، وبحضور شباب المحافظة لنقل خبراتهم وتجاربهم المهمة إليهم .

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